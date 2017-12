237 Oportunidades De Emprego No Ceará; Há Vagas Em Umirim, Pentecoste, São Luís Do Curu E Outras





A Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará – SDA anuncia novo Processo Seletivo, destinado a contratar 237 profissionais de nível médio para os territórios de Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Norte, Litoral Oeste/ Vale do Curu, Maciço do Baturité, Serra Ibiapaba, Sertão Central, Sertão de Canindé, Sertão de Sobral, Sertão de Crateús, Sertão dos Inhamuns e Vale do Jaguaribe.